La battaglia per le atlete incinte e lo strappo con la Nike: chi è Allyson Felix, l’atleta olimpica su pista più medagliata di sempre (Di sabato 7 agosto 2021) Sei medaglie d’oro, tre argenti e un bronzo. La statunitense Allyson Felix, con il terzo posto conquistato nei 400 metri ai Giochi di Tokyo 2020, è entrata nella leggenda diventando l’atleta olimpica più medagliata di sempre nelle discipline su pista dell’atletica. Alla sua quinta olimpiade, la 35enne, ha eguagliato il record di Carl Lewis, e ha superato Merlene Ottey. E potrebbe non essere finita qui. Oggi ha la possibilità di conquistare l’11esima medaglia, con gli Stati Uniti che cercano di difendere il loro titolo di staffetta 4x400m. La ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Sei medaglie d’oro, tre argenti e un bronzo. La statunitense, con il terzo posto conquistato nei 400 metri ai Giochi di Tokyo 2020, è entrata nella leggenda diventandopiùdinelle discipline sudell’atletica. Alla sua quinta olimpiade, la 35enne, ha eguagliato il record di Carl Lewis, e ha superato Merlene Ottey. E potrebbe non essere finita qui. Oggi ha la possibilità di conquistare l’11esima medaglia, con gli Stati Uniti che cercano di difendere il loro titolo di staffetta 4x400m. La ...

