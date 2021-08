Inter, si pensa alle entrate: Vlahovic più di Zapata. La Fiorentina resiste, ma con la giusta offerta può lasciarlo partire (Di sabato 7 agosto 2021) L’Inter cerca rinforzi in attacco: Vlahovic preferito a Zapata È corsa a due al momento per il dopo Lukaku in casa Inter. I dirigenti del club nerazzurro valutano con attenzione i profili di Dusan Vlahovic e Duvan Zapata con il primo, per la Gazzetta dello Sport, preferito sul secondo. “Vlahovic è l’obiettivo numero uno, ma per provare a convincere la Fiorentina a sedersi al tavolo della trattativa, la dirigenza nerazzurra dovrà trovare argomenti convincenti. Ossia, una proposta da almeno 50 milioni di euro, magari cercando una formula per diluire ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 agosto 2021) L’cerca rinforzi in attacco:preferito aÈ corsa a due al momento per il dopo Lukaku in casa. I dirigenti del club nerazzurro valutano con attenzione i profili di Dusane Duvancon il primo, per la Gazzetta dello Sport, preferito sul secondo. “è l’obiettivo numero uno, ma per provare a convincere laa sedersi al tavolo della trattativa, la dirigenza nerazzurra dovrà trovare argomenti convincenti. Ossia, una proposta da almeno 50 milioni di euro, magari cercando una formula per diluire ...

