Incendi in Grecia, centinaia di turisti evacuati dalle isole in fiamme: i video girati a bordo dei traghetti (Di sabato 7 agosto 2021) L’Attica, la regione di Atene, ha vissuto un’altra notte drammatica a causa degli Incendi che nonostante l’opera incessante di vigili del fuoco, aerei antIncendio e volontari, con forze e mezzi giunti anche dall’estero, divampano senza controllo sui monti Parnitha, a Agios Stefanos e Malakasa, a nord della capitale. Una situazione che resta preoccupante anche oggi a causa dei venti che oggi soffiano forti sulla zona. Secondo il sito in.gr, la situazione è particolarmente critica a Thrakomakedones e Varybombi, sui Parnitha, dove sono già bruciate diverse case e i roghi continuano ad avanzare. Polizia e vigili del fuoco stanno evacuando i residenti, alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) L’Attica, la regione di Atene, ha vissuto un’altra notte drammatica a causa degliche nonostante l’opera incessante di vigili del fuoco, aerei anto e volontari, con forze e mezzi giunti anche dall’estero, divampano senza controllo sui monti Parnitha, a Agios Stefanos e Malakasa, a nord della capitale. Una situazione che resta preoccupante anche oggi a causa dei venti che oggi soffiano forti sulla zona. Secondo il sito in.gr, la situazione è particolarmente critica a Thrakomakedones e Varybombi, sui Parnitha, dove sono già bruciate diverse case e i roghi continuano ad avanzare. Polizia e vigili del fuoco stanno evacuando i residenti, alcuni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'altra notte drammatica in Attica a causa degli incendi: le fiamme hanno raggiunto anche alcune case. La situazio… - Corriere : Incendi in Grecia, evacuati migliaia di turisti. Fumo su Atene: «Chiudete le finestre e non uscite» - SkyTG24 : Incendi Grecia, fiamme ancora fuori controllo in Attica. Evacuati turisti, fumo su Atene - ilfattovideo : Incendi in Grecia, centinaia di turisti evacuati dalle isole in fiamme: i video girati a bordo dei traghetti - soloioenessuno : RT @fanpage: La situazione in Grecia è sempre più drammatica. -