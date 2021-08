Il Leicester vince il Community Shield Il City di Guardiola ko 1-0

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilva alche ha battuto il Manchesterper 1-0. Decisivo un calcio di rigore di Iheanacho. Rodgers trionfa eperde la seconda finale consecutiva dopo quella di Champions League a maggio. Va detto che erano tante le assenze, soprattutto per la squadra di. Mancavano, infatti, i vari Stones, de Bruyne, Gabriel Jesus ed Ederson, dopo gli impegni estivi con le proprie nazionali. Gara con ritmi blandi, decisa al minuto 87 quando le Foxies hanno guadagnato un rigore con Iheanacho. Dal dischetto è sempre Iheanacho, un ex, a mandare ko il ...

E il Leicester torna a vincere la "Supercoppa d'Inghilterra" dopo 50 anni. L'ultima volta nel 1971, 1 - 0 al Liverpool. Si giocava al vecchio Filbert Street. Le 'Foxes' presero parte al trofeo dopo ... LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY - Grazie ad un calcio di rigore ad un minuto dal termine, il Leicester vince il suo secondo Community Shield della sua storia superando il Man City in una gara equilibrata con sostanzialmente un tempo a testa per le due squadre. A decidere, l'ex Iheanacho ... Il Leicester vince la sua seconda Community Shield battendo 1-0 il Manchester City di Guardiola. A decidere la finale di Wembley è stato Iheanacho a pochi ...