Il colpo di coda del cardinale: "Sì alla Messa in latino" (Di sabato 7 agosto 2021) Contro più di qualche previsione, il cardinale Matteo Maria Zuppi conferma la Messa in rito antico a Bologna. La mossa che spiazza Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Contro più di qualche previsione, ilMatteo Maria Zuppi conferma lain rito antico a Bologna. La mossa che spiazza

Advertising

Tagota14 : RT @OfficinaDiMarK: Il momento migliore è piazzare il colpo di coda - TeofiloSteven : @xManuelVanacore sto sperando in un colpo di coda per Vlasic o Isco o chi vogliono ma assomiglia troppo alla storia del DC dell’anno scorso - giudiiiiiiiii : @b_baolo @ego_sono Guarda io ho solo detto che a me, visto come di stanno muovendo i governi tutti, sto ultimo o pe… - giudiiiiiiiii : @ego_sono @b_baolo Credo che i governi tutti non rivelino ai loro cittadini le previsioni qualora il virus venisse… - michele70692047 : @Turi_000 Ecco modificabile non eliminata come vuole il buffone di rignano anche questa è una mossa politica e solo… -

Ultime Notizie dalla rete : colpo coda Il colpo di coda del cardinale : "Sì alla Messa in latino " La portata di Traditionis Custodes , il Motu proprio di papa Francesco che ridimensiona la Messa in rito antico, dipende pure dall'applicazione dei vescovi. Una dimostrazione l'ha data il cardinale ...

Olimpiadi da record: cosa resta da vedere ... il karateka Busà nella patria del karate e la marciatrice Palmisano: troppa grazia in coda a un ... ma anche con un medagliere dall'atletica leggera che ci ha portato di colpo in cima al mondo. E dire ...

Il colpo di coda del cardinale Zuppi: sì alla Messa in latino il Giornale LIVE TMW - Leo Messi è un nuovo giocatore del PSG. C'è l'annuncio della famiglia Al Thani Secondo il quotidiano spagnolo AS il Chelsea - atteso al rilancio decisivo per l'ingaggio di Romelu Lukaku - appena letto della rottura definitiva tra il Barcellona e Leo Messi ha chiesto tramite un i ...

Mbappé, il futuro dipende da Messi: il sorprendente intreccio di mercato E il futuro potrebbe rivelare altri colpi di scena. L’addio alla Liga e ai blaugrana di Messi potrebbe accelerare il sì. La cessione di Mbappé nel 2022 diventerebbe allora una soluzione plausibile per ...

La portata di Traditionis Custodes , il Motu proprio di papa Francesco che ridimensiona la Messa in rito antico, dipende pure dall'applicazione dei vescovi. Una dimostrazione l'ha data il cardinale ...... il karateka Busà nella patria del karate e la marciatrice Palmisano: troppa grazia ina un ... ma anche con un medagliere dall'atletica leggera che ci ha portato diin cima al mondo. E dire ...Secondo il quotidiano spagnolo AS il Chelsea - atteso al rilancio decisivo per l'ingaggio di Romelu Lukaku - appena letto della rottura definitiva tra il Barcellona e Leo Messi ha chiesto tramite un i ...E il futuro potrebbe rivelare altri colpi di scena. L’addio alla Liga e ai blaugrana di Messi potrebbe accelerare il sì. La cessione di Mbappé nel 2022 diventerebbe allora una soluzione plausibile per ...