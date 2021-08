È morta ' Mamma Ebe' | la santona di Carpineta

(Di sabato 7 agosto 2021) La donna, che aveva 88 anni, è stata al centro di diverse inchieste giudiziarie che però non hanno mai fermato la sua attività. L'ultima procedimento nel 2017, quando venne condannata in via ...

ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini , nota comeEbe , figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la ' Santona di ...Ebe è/ Addio alla "Santona di Carpineta", stroncata da un tumore LORIS SABATUCCI ARRESTATO IN MAROCCO: IL SUO PASSATO DI ARRESTI Sempre lo stesso giornale ricorda il passato criminale ...Firenze, 7 agosto 2021 - Era il 2017 quando Mamma Ebe, morta ad 88 anni all’ospedale di Rimini, si beccò l’ennesima denuncia per esercizio abusivo della professione. Tutto era partito da una donna di ...E' morta a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, nota come "Mamma Ebe", fantomatica guaritrice, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come l ...