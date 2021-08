Danza, morto il coreografo Micha van Hoecke (Di sabato 7 agosto 2021) Tra i protagonisti di fama mondiale del “teatro di Danza” è mancato all'età di 77 anni all'ospedale di Massa in seguito ad un tumore che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa Leggi su lastampa (Di sabato 7 agosto 2021) Tra i protagonisti di fama mondiale del “teatro di” è mancato all'età di 77 anni all'ospedale di Massa in seguito ad un tumore che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa

Ultime Notizie dalla rete : Danza morto Danza in lutto, anche Firenze piange Van Hoecke 1 - - > FIRENZE - Anche a Firenze la danza e le istituzioni esprimono cordoglio per la morte del coreografo e regista belga Micha Van Hoecke , spentosi ieri a 77 anni presso l'ospedale di Massa dove ...

Danza, morto il coreografo Micha van Hoecke

Danza, morto il coreografo Micha van Hoecke La Stampa Danza, morto Micha van Hoecke: ha diretto dal 2010 al 2014 il corpo di ballo dell’Opera di Roma Tra i vari incarichi in Italia, Micha van Hoecke è stato direttore del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro Massimo di Palermo. «Eravamo come i Pink Floyd» soleva ripetere Micha v ...

Massa, è morto Micha Van Hoecke: il coreografo e regista belga scompare a 77 anni Il grande coreografo amava l’Italia e da oltre trent’anni aveva stabilito la sua residenza a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno ...

