Dal terremoto all’arte: a Montella nasce la Biennale d’Irpinia (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi nel Complesso Monumentale di Santa Maria della Neve a Montella (AV) nasce ufficialmente la Biennale d’Irpinia su patrocinio del Comune e dell’Accademia Imago. La prima edizione di questa nuova rassegna d’arte contemporanea intende riflettere il tema del terremoto. L’esposizione è aperta fino al 14 agosto 2021 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi nel Complesso Monumentale di Santa Maria della Neve a(AV)ufficialmente lasu patrocinio del Comune e dell’Accademia Imago. La prima edizione di questa nuova rassegna d’arte contemporanea intende riflettere il tema del. L’esposizione è aperta fino al 14 agosto 2021 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì

Advertising

Maximus_73 : RT @i10comandamenti: Da casa tua a casa mia - Capitolo I Alle 20.30 su #Rai3 Un viaggio in cui si attraversano i luoghi di un'Italia minore… - TommyBrain : VociEstero:The Guardian - Se si conferma l'ipotesi del virus artificiale, sarà un terremoto morale ' rel='alterna… - IacobellisT : VociEstero:The Guardian - Se si conferma l'ipotesi del virus artificiale, sarà un terremoto morale ' rel='alterna… - UnLuigi : RT @i10comandamenti: Da casa tua a casa mia - Capitolo I Alle 20.30 su #Rai3 Un viaggio in cui si attraversano i luoghi di un'Italia minore… - schiva_questa : @fremebonda Io c’ho casa delle vacanze ad amatrice. Una delle dieci rimaste in piedi ?? Poi ne ho una dall’altra par… -