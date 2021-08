Covid oggi Sicilia, 776 contagi e 7 morti: bollettino 7 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 776 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.662 tamponi. I positivi salgono a quota 13.411, portando l’Isola a essere prima in Italia per nuovi contagi giornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 337. Da inizio pandemia le vittime sono state 6.083 in Sicilia. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 394, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 776 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, sabato 72021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.662 tamponi. I positivi salgono a quota 13.411, portando l’Isola a essere prima in Italia per nuovigiornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 337. Da inizio pandemia le vittime sono state 6.083 in. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 394, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su ...

