Covid, in Italia 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi e 22 morti (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.902 nuovi casi a fronte di 293.863 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 6.599 con 244.657 test). Il tasso di positività si attesta al 2,...

