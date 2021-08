Covid, capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso al 35% (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli aperti al pubblico sale al 35% mentre nei precedenti provvedimenti era al 25%. E’ quanto prevede il decreto che introduce le nuove misure relative al green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All’articolo 4 è infatti previsto che per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi – competizioni agonistiche riguardanti sport individuali e di squadra – “la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata”. Per quanto riguarda invece gli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn zona bianca, il limite massimo diper competizioni sportive eaperti al pubblico sale al 35% mentre nei precedenti provvedimenti era al 25%. E’ quanto prevede il decreto che introduce le nuove misure relative al green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All’articolo 4 è infatti previsto che per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi – competizioni agonistiche riguardanti sport individuali e di squadra – “laconsentita alnon può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata”. Per quanto riguarda invece gli ...

