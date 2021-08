Confindustria: produzione industriale - 0,7% a luglio, attese meno buone (Di sabato 7 agosto 2021) 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio ( - 0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)', rileva il Centro studi di Confindustria che registra 'attese meno favorevoli'. E avverte: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) 'Si ferma il recupero dellain( - 0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)', rileva il Centro studi diche registra 'favorevoli'. E avverte: ...

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: Centro Studi #Confindustria: 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno'… - EnricoFurlan3 : RT @RaiNews: Centro Studi #Confindustria: 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno'… - Carmela_oltre : RT @ultimenotizie: 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)', rileva il Centro… - RaiNews : Centro Studi #Confindustria: 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo… - nieddupierpaolo : RT @ultimenotizie: 'Si ferma il recupero della produzione industriale in luglio (-0,7%) dopo il rimbalzo di giugno (+1%)', rileva il Centro… -