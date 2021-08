Chi è Tommaso, il nuovo amore di Anna Safroncik (Di sabato 7 agosto 2021) Anna Safroncik esce allo scoperto con il nuovo amore, Tommaso Cicchinelli. L’attrice ha deciso di pubblicare su Instagram un post con alcune foto dopo essere stata paparazzata dal settimanale Vero. Anna ha confessato di aver tenuto segreta la sua relazione sino ad oggi e di aver raccontato pubblicamente la love story per via delle foto apparse sui giornali. “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri…Paparazzati! – ha scritto l’attrice -. E così vi presento Gió!!! #ioegió #noi #lanostraestate #mykonoslife”. A corredo delle sue dichiarazioni, Anna ha ... Leggi su dilei (Di sabato 7 agosto 2021)esce allo scoperto con ilCicchinelli. L’attrice ha deciso di pubblicare su Instagram un post con alcune foto dopo essere stata paparazzata dal settimanale Vero.ha confessato di aver tenuto segreta la sua relazione sino ad oggi e di aver raccontato pubblicamente la love story per via delle foto apparse sui giornali. “Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri…Paparazzati! – ha scritto l’attrice -. E così vi presento Gió!!! #ioegió #noi #lanostraestate #mykonoslife”. A corredo delle sue dichiarazioni,ha ...

Advertising

pizzibar : @condusoiooo Che Tommaso goda è un dato di fatto. Chi non godrebbe con al fianco un fidanzato così, e non parlo sol… - Lunetta_abyss : @alisa629095 Se ha motivi suoi, che lo attaccasse su altro. Chi le dà la confidenza di parlare di rapporti che fond… - AStarIs26733666 : RT @TZVIP_1: La verità è che Tommaso forse va capito, ma chi non lo capisce non vuole farlo, lui è un mondo infinito di cose, un numero inf… - ognivoltaemily : mi sono svegliata frastornata, non ho capito nulla MA GUAI A CHI MI TOCCA TOMMASO. VI FACCIO BRILLARE - Zorpanelcuore : Ringraziamo Tommaso Zorzi che ha dato via a tutto sto circo inutile rendendo pubblica la cosa Che bassezza che bass… -