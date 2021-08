Beautiful | anticipazioni 8 agosto | Shauna sconvolge Ridge e tutta la sua famiglia con un annuncio

(Di sabato 7 agosto 2021): siamo arrivati a spoilerare l’ultima puntata della settimana (che come sempre sarà alle 14 su Canale 5). Cosa avverrà?: Steffy e Finn cominciano ad innamorarsi Finn si è recato a trovare Steffy a casa sua, dicendo di voler verificare le sue condizioni. I due iniziano a provare qualcosa l’uno per l’altra. Eric felice di come siano andate le cose trae Brooke Contrariamente a ciò che vuole Quinn, Eric è contentissimo quando arrivae il figlio gli fa sapere di essersi rimesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Brave and Beautiful, spoiler della settimana dal 9 al 13 agosto: Tahsin tenta di uccidere Cesur e Suhan Dalle anticipazioni sulle prossime puntate (9 - 13 agosto) di Brave and Beautiful: Steffy è torna a casa La situazione di Steffy è migliorata di giorno in giorno e nonostante i problemi creati dall'incidente non siano del tutto risolti, il Dottor Finnegan