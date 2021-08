Acquaworld | tampone rapido all' ingresso per chi non ha il Green pass

(Di sabato 7 agosto 2021) Unsul posto per ovviare all'assenza del, per potersi divertire e rilassare, in piena sicurezza, tra scivoli acquatici, piscine, vasche idromassaggio e un grande giardino con sdraio,...

Ilsarà disponibile su prenotazione online, direttamente sul sito di. A effettuare l'esame sarà personale specializzato, dalle 9.30 alle 15. Ilcosterà 5 euro. Una misura ...Questa la formula adottata dal parco acquaticodi Concorezzo. Per i clienti non vaccinati o privi di certificazione covid è possibile sottoporsi a unrapido. Con esito negativo il ...Un tampone sul posto per ovviare all’assenza del Green Pass, per potersi divertire e rilassare, in piena sicurezza, tra scivoli acquatici, piscine, vasche idromassaggio e un grande giardino con sdraio ...Tampone rapido Covid su prenotazione (https://acquaworld.it/it/landing/Greenpass) direttamente all’ingresso del parco acquatico. Lo propone da venerdì 6 agosto l’Acquaworld d ...