Vite al limite | l’incredibile trasformazione di Donald Shelton | pesava 306 kg

Tra le storia che hanno appassionato di più il pubblico di Vite al limite c'è l'incredibile trasformazione di Donald Shelton che pesava 306 chili. Vite al limite segue le incredibili storie di vita reale di persone gravemente obese che cercano di perdere peso e dare una svolta alla loro vita. Per questo motivo si rivolgono al Dottor Nowzaradan. Tra le storie memorabili del programma è quella di Donald Shelton, ...

