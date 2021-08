Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri (Di venerdì 6 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova “Stanza tutta per sè” è stata inaugurata, nella caserma dei Carabinieri di Cefalù, in provincia di Palermo. La Stanza è solo l’ultima, in ordine di tempo, di “stanze” di questo tipo, realizzate nelle caserme dell’Arma dei Carabinieri in Sicilia. In tutto sono 16: ad Agrigento, Gela, Niscemi, Caltanissetta, Catania, Enna, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 6 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova “per sè” è stata inaugurata, nella caserma deidi, in provincia di Palermo. Laè solo l’ultima, in ordine di tempo, di “stanze” di questo tipo, realizzate nelle caserme dell’Arma deiin Sicilia. In tutto sono 16: ad Agrigento, Gela, Niscemi, Caltanissetta, Catania, Enna, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

carmelitadurso : In qualunque modo, in qualunque momento, denunciate. Non abbiate paura! Mi batto da sempre contro la violenza sulle… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri - - Italpress : Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei Carabinieri - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova “stanza tutta per sè” è stata inaugurata, nella caserma dei carabinieri di Cefalù,… - messina_oggi : Violenza sulle donne, a Cefalù la “Stanza tutta per sè” dei CarabinieriPALERMO (ITALPRESS) – Una nuova “stanza tutt… -