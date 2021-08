Vasco Rossi, spalla lussata dopo una caduta dalla bici (Di venerdì 6 agosto 2021) Vasco Rossi si è provocato una lussazione alla spalla dopo essere caduto dalla bici, in giro sull’Appennino Modenese. “Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave. Un male boia però”. Le parole del rocker italiano. Vasco Rossi su Instagram, raccontando la disavventura che gli è capitata mentre in questi giorni passeggiava in bici sulle colline dell’Appennino modenese, nei dintorni della sua città. Rossi, che nei suoi spostamenti a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)si è provocato una lussazione allaessere caduto, in giro sull’Appennino Modenese. “Mi sono lussato unacadendocletta. Per fortuna niente di grave. Un male boia però”. Le parole del rocker italiano.su Instagram, raccontando la disavventura che gli è capitata mentre in questi giorni passeggiava insulle colline dell’Appennino modenese, nei dintorni della sua città., che nei suoi spostamenti a ...

