USA-Francia finale Basket maschile streaming gratis e diretta tv Rai? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) Olimpiadi Tokyo 2020, si gioca USA-Francia di Basket maschile. Dopo la vittoria in semifinale contro l'Australia, il dream team americano cerca il quarto oro olimpico consecutivo. La sfida è ostica contro i transalpini che li hanno già sconfitti nella fase a gironi. La nazionale francese, grande favorita per la vittoria di finale, ha sconfitto l'Italia L'articolo proviene da Webmagazine24.

