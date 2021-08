Tokyo 2020 | venerdì 6 agosto | i risultati e gli italiani in gara

(Di venerdì 6 agosto 2021) Idi tutte le finali e degliinalle Olimpiadi di. Si avvicinano alla conclusione i Giochi nipponici, pronti a regalare ancora tante emozioni in un’altra giornata tutta da vivere. Si inizia con la marcia 50km maschile e con il golf femminile. Fari puntati sull’atletica, con la finale della staffetta maschile 4×100, ma anche su karate, ciclismo su pista, ginnastica rimtica, nuoto sincronizzato e molto altro. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE ...

Una gara dominata dall'inizio alla fine. Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile alle olimpiadi di. L'azzurra ha condotto la gara sempre in testa staccando nel finale le avversarie e chiudendo in 1.29.12 nei 31 gradi, con il 64% di umidità di Sapporo. L'azzurra bissa l'oro di Massimo ...Dalla nostra inviata Erika Primavera- Splendida doppietta di ori per l'Italia della marcia: Antonella Palmisano è medaglia d'oro nella 20 km di marcia ai Giochi Olimpici diin 1h29 12. Medaglia d'argento per la colombiana Sandra Lorena Arenas, bronzo per la cinese Hong Liu. Un successo che bissa quello di Massimo Stano nella prova maschile . Quello conquistato ...Tokyo 2020 Antonella Palmisano conquista l'oro nella marcia: doppietta sui 20 km dopo Stano, pugliese anche lei, di Mottola ...Arriva l'ottava medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, grazie ad Antonella Palmisano nella 20km di marcia femminile ...