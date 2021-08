Sky | nel futuro di Ilicic può esserci il Milan | con cui c’è già l’accordo

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’esperienza di Josipall’Atalanta potrebbe essere giunta al termine, come ha fatto intendere il giocatore stesso negli scorsi giorni. Il, che lo punta da tempo, si è rifatto sotto con più insistenza, come riportato dalla redazione di Sky Sport. Gradimento reciproco e primi contatti che risalgono ad aprile, per un giocatore che Massara avrebbe già voluto nella sua precedente esperienza alla Roma. Ilhanno raggiunto un accordo, mentre manca ancora quello con l’Atalanta, che comunque ha memorizzato la volontà dell’ex Fiorentina e Palermo di essere ceduto. L’intenzione delè ...

Advertising

SkyTG24 : Il medagliere azzurro diventa sempre più ricco: è arrivato il bronzo di Viviana #Bottaro nel #karate… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, la carriera e i record nelle 26 stagioni nel Motomondiale. FOTO #TheDoctor #SkyMotori… - SkySport : Valentino #Rossi, la carriera e i record nelle 26 stagioni nel Motomondiale. FOTO #SkySport #SkyMotori #SkyMotoGP… - napolista : Il trequartista sloveno sta preparando l’addio all’Atalanta e i rossoneri sono pronti ad approfittarne, avendo già… - pierarobasto : RT @SkySportMotoGP: Anche nel giorno del suo addio alle corse Rossi ha saputo dimostrare una semplicità e un carisma rari #TheDoctor #SkyMo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky nel

Sky Tg24

...del piccolo schermo sarebbe nato per la decisione di Arisa di prendere parte a Pekin Express su...frattempo Maria De Filippi e la sua squadra studiavano le alternative per il corpo docenti. Si ...... una clip e un video dietro le quinte dal film Disney Nei giorni scorsi Dwayne Douglas Johnson , questo il nome all'anagrafe, ha accompagnato il pubblicobackstage dell'anteprima mondiale del ...Josip Ilicic sta preparando l’addio all’Atalanta e i rossoneri sono pronti ad approfittarne, avendo già un’intesa con lui ...Gianluca Scamacca continua a essere un uomo mercato. Stavolta di nuovo per l’Inter. I nerazzurri lo tengono d’occhio in caso di cessione di Lukaku e di Pinamonti. Come sottolinea Sky, non è affatto un ...