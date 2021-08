Se il Barcellona saluta Messi in 24 ore, quanto deve durare la telenovela Napoli-Insigne? (Di sabato 7 agosto 2021) Vedere Leo Messi lasciare il Barcellona (per poi probabilmente approdare al Psg) è un’immagine storica. Che in questo primo venerdì d’agosto 2021 è passata in secondo piano solo per la memorabile impresa della staffetta azzurra d’atletica. L’addio di Messi al Barcellona è un po’ come se Babbo Natale si presentasse senza barba. Messi è più catalano che argentino. È sempre stato del Barcellona che lo ha curato e lo ha fatto esordire in prima squadra in Liga nel lontanissimo 2004. Diciassette anni fa. Eppure ieri il presidente Laporta si è presentato in conferenza stampa e ha detto: «Abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Vedere Leolasciare il(per poi probabilmente approdare al Psg) è un’immagine storica. Che in questo primo venerdì d’agosto 2021 è passata in secondo piano solo per la memorabile impresa della staffetta azzurra d’atletica. L’addio dialè un po’ come se Babbo Natale si presentasse senza barba.è più catalano che argentino. È sempre stato delche lo ha curato e lo ha fatto esordire in prima squadra in Liga nel lontanissimo 2004. Diciassette anni fa. Eppure ieri il presidente Laporta si è presentato in conferenza stampa e ha detto: «Abbiamo ...

