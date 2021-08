Ravello | Villa Cimbrone condannata a risarcire il danno | “Monumento ritenuto pericoloso”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –dii danni ad una visitatrice salernitana. La sentenza, la numero 204 del 30 luglio, è del Giudice di PCe di Amalfi. Ad annunciare l’importante vittoria è lo studio legale dell’avvocato Antonio Cammarota. Questi i fatti: la donna si trovava in vacanza in zona e stava visitando con alcuni amici laquando si è verificata una caduta a causa di un dislivello del suolo in prossimità di una statua che ha determinato la rottura del becco del gradino e la caduta dell’attrice . Di qui la richiesta ...