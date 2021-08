Paolo Andreucci all’attacco del Valtiberina

(Di venerdì 6 agosto 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Dopo la pausa estiva, riprende la sfida di M33 e Skygate insieme aper il Campionato Italiano Rally Terra che riaccenderà i motori il prossimo weekend per il 15° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e. La compagine laziale e il pluricampione italiano si preparano ad una delle gare più affascinanti del L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Andreucci

... all'esordio in questa gara, è al comando della classifica con 48 punti conquistati nelle tre gare sinora disputate (Adriatico, Rally d'Italia e San Marino) davanti al pluridecorato(...... all'esordio in questa gara, è al comando della classifica con 48 punti conquistati nelle tre gare sinora disputate (Adriatico, Rally d'Italia e San Marino) davanti al pluridecorato(...Un format articolato e di grande fascino, per questa gara che partirà da Asciano per poi concludersi ad Arezzo ...Tutto pronto per il grande spettacolo del 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, proposto da Valtiberina Motorsport per questo fine settimana.