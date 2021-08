Pallamano femminile, Olimpiadi Tokyo: Francia in finale e a caccia della doppietta, Svezia sconfitta 29-27 (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo la finale conquistata nel torneo maschile, anche la Nazionale di Pallamano femminile della Francia ha conquistato l’accesso all’ultimo atto, piegando 29-27 la Svezia, al termine di una partita molto tirata e risolta solamente nelle battute finali. A partire meglio sono state le scandinave, che hanno agguantato il primo break del match, portandosi sul 5-2 all’8?, grazie alla rete di Jamina Roberts, con le transalpine che hanno impattato solamente dieci minuti più tardi sul 7-7 con Oceane Sercien. Da questo punto in poi nessuna delle due compagini è riuscita a prendere il largo, con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo laconquistata nel torneo maschile, anche la Nazionale diha conquistato l’accesso all’ultimo atto, piegando 29-27 la, al termine di una partita molto tirata e risolta solamente nelle battute finali. A partire meglio sono state le scandinave, che hanno agguantato il primo break del match, portandosi sul 5-2 all’8?, grazie alla rete di Jamina Roberts, con le transalpine che hanno impattato solamente dieci minuti più tardi sul 7-7 con Oceane Sercien. Da questo punto in poi nessuna delle due compagini è riuscita a prendere il largo, con la ...

