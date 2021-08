Palestinese ucciso da soldati israeliani in Cisgiordania (Di venerdì 6 agosto 2021) Un Palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti in Cisgiordania sul monte Sabih (Beita), nelle vicinanze dell'avamposto israeliano Eviatar. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Unè stato colpito a morte dal fuoco di militaridurante incidenti avvenuti insul monte Sabih (Beita), nelle vicinanze dell'avamposto israeliano Eviatar. Lo ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cisgiordania, un palestinese di circa 20 anni è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani durante viol… - PRCPadova : RT @unoscribacchino: Bambino palestinese ucciso, un video incastra i soldati israeliani. L'ong israeliana B'Tselem rende pubbliche le imma… - iconanews : Palestinese ucciso da soldati israeliani in Cisgiordania - giornaleradiofm : Approfondimenti: Palestinese ucciso da soldati israeliani in Cisgiordania: (ANSAmed) - TEL AVIV, 06 AGO - Un palest… - LucianoOgnibene : In Cisgiordania un palestinese ucciso da soldati israeliani - Mondo - ANSA -