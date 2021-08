Opera a luci rosse sul soffitto di una chiesa emerge dopo lavori: di cosa si tratta? (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla All Saints Church di Hereford, capoluogo della contea di Herefordshire non molto lontano dal confine col Galess, sacro e profano non sono mai stati così mescolati. Un falegname, infatti, è riuscito a nascondere, per ben ottocento anni, una scultura oscena su una delle travi che sorregge il soffitto della chiesa. Solo la costruzione di un nuovo caffè ha portato alla luce quest’inequivocabile immagine lontana anni luce dalle scene bibliche più classiche. Secondo quanto riferito, la poca luce, e pertanto visibilità, della navata, ha reso possibile tenere nascosta per tutto questo tempo quest’Opera alquanto bizzarra. Nemmeno l’occhio ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla All Saints Church di Hereford, capoluogo della contea di Herefordshire non molto lontano dal confine col Galess, sacro e profano non sono mai stati così mescolati. Un falegname, infatti, è riuscito a nascondere, per ben ottocento anni, una scultura oscena su una delle travi che sorregge ildella. Solo la costruzione di un nuovo caffè ha portato alla luce quest’inequivocabile immagine lontana anni luce dalle scene bibliche più classiche. Secondo quanto riferito, la poca luce, e pertanto visibilità, della navata, ha reso possibile tenere nascosta per tutto questo tempo quest’alquanto bizzarra. Nemmeno l’occhio ...

