Napoli, Emerson Palmieri nel mirino dell'Olympique Lione. Bakayoko idea concreta

L'Olympique Lione interessato a Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è da tempo nel mirino del Napoli che vorrebbe riportalo da Spalletti. Secondo il quotidiano francese Footmercato nelle ultime ore l'Olympique Lione si sarebbe fatto avanti con il Chelsea per Emerson Palmieri. 

L'Olympique Lione su Emerson Palmieri

La trattativa è alle prime fasi, ma una cosa è certa l'intromissione del club francese potrebbe scatenare un asta per il terzino campione d'Europa con l'Italia.

