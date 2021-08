Moto2 | risultati FP1 GP Stiria 2021 | Marco Bezzecchi svetta nel primo turno | Gardner e Fernandez inseguono

(Di venerdì 6 agosto 2021)(Sky Racing Team VR46) dimostra di avere smaltito nel migliore dei modi le cinque settimane di vacanze estive, e chiude in vetta la prima sessione di prove libere del Gran Premio della, decimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove, giova ricordarlo, si correrà anche il Gran Premio d’Austria nel corso del prossimo fine settimana) il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:29.115, precedendo per appena 80 millesimi lo spagnolo Augusto(Kalex Elf Marc VDS) mentre al terzo posto troviamo il suo connazionale Aron Canet ...

OA_Sport : #Moto2, risultati FP1 #StyrianGP 2021: Marco #Bezzecchi svetta nel primo turno, Gardner e Fernandez inseguono -

"Sono un pilota e i risultati quest'anno sono stati inferiori alle aspettative. Nel 2018 sono ... In questi anni i nostri team in Moto3 e Moto2 sono stati una sorta di Nazionale italiana. E poi la nuova ...'E' stata una decisione difficile - ha aggiunto Rossi - ma credo che negli sport i risultati... Penso che abbiamo un grande team di Moto2 e Moto3. Sarebbe stato affascinante ma ho deciso di no per vari ...