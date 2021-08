Mastronaldi FdI | ' Sanità | basta rassicurazioni | vogliamo risposte concrete'

(Di venerdì 6 agosto 2021) Luca, esponente e rappresentante di Fratelli d'Italia a Barga, come responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate, interviene sul tema dellain Valle del Serchio. "Da ...

Luca, esponente e rappresentante di Fratelli d'Italia a Barga, come responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate, interviene sul tema della sanità in Valle del Serchio. "Da molto ..."Ad onor del vero, dopo alcune mie segnalazioni - sottolinea- , l'amministrazione comunale ha cercato di recuperare l'area in questione. Si era ipotizzato, una volta acquisita l'area, di ...