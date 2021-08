LIVE – Tokyo 2020, nuoto sincronizzato finale programma tecnico squadre (DIRETTA) (Di venerdì 6 agosto 2021) La DIRETTA testuale della finale del programma tecnico a squadre di nuoto sincronizzato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al Tokyo Aquatics Centre le azzurre del nuoto artistico scenderanno in acqua alle ore 12.30 italiane (ore 19.3o in Giappone) per sfidare potenze come Russia, Ucraina e Cina. In finale anche Spagna, Giappone, Egitto, Australia, Grecia e Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA finale IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Latestuale delladeldiai Giochi Olimpici di. AlAquatics Centre le azzurre delartistico scenderanno in acqua alle ore 12.30 italiane (ore 19.3o in Giappone) per sfidare potenze come Russia, Ucraina e Cina. Inanche Spagna, Giappone, Egitto, Australia, Grecia e Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN ...

