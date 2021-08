LIVE Pentathlon, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sotero in top5, Micheli recupera posizioni! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:38 Adesso l’appuntamento è alle 10.15 con l’equitazione. 09:35 Questa la top5 dopo il bonus round della scherma: Annika Schleu (551 punti), Uliana Batashova (527 punti), Kim Sehee (524 punti), Natalya Coyle (522 punti), Alice Sotero (522 punti). Elena Micheli è risalita dalla diciannovesima posizione di ieri fino all’undicesima (500 punti). 09:32 Vince Sehee, la coreana ha guadagnato tre punti sulla testa. 09:31 Passa Sehee, adesso ultimo assalto che vale due punti contro la tedesca Schleu. 09:30 Coyle tocca e sfiderà la coreana Sehee. 09:29 Purtroppo ha la ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:38 Adesso l’appuntamento è alle 10.15 con l’equitazione. 09:35 Questa ladopo il bonus round della scherma: Annika Schleu (551 punti), Uliana Batashova (527 punti), Kim Sehee (524 punti), Natalya Coyle (522 punti), Alice(522 punti). Elenaè risalita dalla diciannovesima posizione di ieri fino all’undicesima (500 punti). 09:32 Vince Sehee, la coreana ha guadagnato tre punti sulla testa. 09:31 Passa Sehee, adesso ultimo assalto che vale due punti contro la tedesca Schleu. 09:30 Coyle tocca e sfiderà la coreana Sehee. 09:29 Purtroppo ha la ...

