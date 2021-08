LIVE MotoGP, GP Stiria 2021 in DIRETTA: Joan Mir precede Marc Marquez e le Yamaha, Valentino Rossi è 15° (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Marc Marquez spinge, eccome! Record in ogni settore, vola al secondo posto in 1:24.475 a 47 millesimi da Mir, con un T4 non all’altezza del rivale 10.20 Miguel OLIVEira si iscrive alla lotta e si porta in 12a posizione a 810 millesimi da Mir 10.19 Marc Marquez migliora in 1:25.097 e si mette in decima posizione a 669 millesimi da un solidissimo Mir. 10.17 Si rianima la pista austriaca! Ecco Valentino Rossi, quindi Vinales, Martin e Petrucci. Quartararo, invece, si ferma ai box 10.16 Torna in ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21spinge, eccome! Record in ogni settore, vola al secondo posto in 1:24.475 a 47 millesimi da Mir, con un T4 non all’altezza del rivale 10.20 Miguel Oira si iscrive alla lotta e si porta in 12a posizione a 810 millesimi da Mir 10.19migliora in 1:25.097 e si mette in decima posizione a 669 millesimi da un solidissimo Mir. 10.17 Si rianima la pista austriaca! Ecco, quindi Vinales, Martin e Petrucci. Quartararo, invece, si ferma ai box 10.16 Torna in ...

