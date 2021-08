LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Silvia Semeraro mina vagante nei +61 kg di kumite (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’oro di Luigi Busà – La carriera di Luigi Busà – Le parole di Luigi Busà Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza, ed ultima, giornata di gare per quanto riguarda il torneo di Karate dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Dopo la medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel kata, e il meraviglioso oro di ieri di Luigi Busà nel karatè -75kg, oggi l’Italia si gioca la carta Silvia Semeraro nel kumitè +61kg, con la chance di poter lottare ancora per un podio. La nostra portacolori entrerà in ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’oro di Luigi Busà – La carriera di Luigi Busà – Le parole di Luigi Busà Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza, ed ultima, giornata di gare per quanto riguarda il torneo didei Giochi Olimpici di2021. Dopo la medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel kata, e il meraviglioso oro di ieri di Luigi Busà nel karatè -75kg, oggi l’Italia si gioca la cartanel kumitè +61kg, con la chance di poter lottare ancora per un podio. La nostra portacolori entrerà in ...

