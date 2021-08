LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Agiurgiuculese parte alla grande, attesa per Baldassarri (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30 Non ci sono stati inserimenti di rilievo, ora da non perdere l’israeliana Linoy Ashram al cerchio. 04.20 CLASSIFICA A META’ DELLA PRIMA ROTAZOINE. La russa Arina Averina è al comando con 27.225 davanti alla bielorussa Anastasiia Salos (25.700), alla nostra Alexandra Agiurgiuculese (25.600) e alla bulgara Katrin Taseva (24.450). 04.16 Ora un tris di ginnaste non di rilievo per la classifica generale: l’australiana Lidiia Iakovleva, la georgiana Salome Pazhava, la messicana Rut Castillo Galindo. A seguire la quotatissima israeliana Linoy ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.30 Non ci sono stati inserimenti di rilievo, ora da non perdere l’israeliana Linoy Ashram al cerchio. 04.20 CLASSIFICA A META’ DELLA PRIMA ROTAZOINE. La russa Arina Averina è al comando con 27.225 davantibielorussa Anastasiia Salos (25.700),nostra Alexandra(25.600) ebulgara Katrin Taseva (24.450). 04.16 Ora un tris di ginnaste non di rilievo per la classifica generale: l’australiana Lidiia Iakovleva, la georgiana Salome Pazhava, la messicana Rut Castillo Galindo. A seguire la quotatissima israeliana Linoy ...

