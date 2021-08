LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Agiurgiuculese inizia benissimo! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.52 Ora tocca alla bulgaria Boryana Kaleyn, una fuoriclasse che punta al podio. Avvio col cerchio. 03.51 ECCELLENTE 25.600 per Alexandra Agiurgiuculese! Ottimo avvio con la palla. 03.50 Bene la prima difficoltà con lancio alto della palla. Controlla bene la fase successiva al passo con la musica, è in ottima simbiosi con l’attrezzo e non si ravvisano particolari sbavature. OTTIMO ESERCIZIO! BUON AVVIO DELL’AZZURRA! 03.46 Prestazione discreta della slovena Vedeneeva che strappa 22.800 al cerchio. ORA TUTTI CON ALEXANDRA Agiurgiuculese, si incomincia con la palla. 03.41 Adilkhanova ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.52 Ora tocca alla bulgaria Boryana Kaleyn, una fuoriclasse che punta al podio. Avvio col cerchio. 03.51 ECCELLENTE 25.600 per Alexandra! Ottimo avvio con la palla. 03.50 Bene la prima difficoltà con lancio alto della palla. Controlla bene la fase successiva al passo con la musica, è in ottima simbiosi con l’attrezzo e non si ravvisano particolari sbavature. OTTIMO ESERCIZIO! BUON AVVIO DELL’AZZURRA! 03.46 Prestazione discreta della slovena Vedeneeva che strappa 22.800 al cerchio. ORA TUTTI CON ALEXANDRA, si incomincia con la palla. 03.41 Adilkhanova ...

Advertising

Eurosport_IT : Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui L… - francesco_r93 : RT @Eurosport_IT: Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui LIVE l'… - baldo_nicola_tn : RT @Eurosport_IT: Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui LIVE l'… - eoooooooopla : RT @Eurosport_IT: Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui LIVE l'… - ginnasticando : RT @Eurosport_IT: Il grande giorno della ginnastica ritmica, entrano in scena le nostre Agiurgiuculese e Baldassarri! ???????? ?? Segui LIVE l'… -