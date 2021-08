La difesa dell’Atalanta: potenzialmente una delle migliori? (Di venerdì 6 agosto 2021) La partenza di Romero non ha distratto la società bergamasca. Anzi, è a causa di questo addio che l’Atalanta si è mossa preventivamente sul mercato prima con l’acquisto di Matteo Lovato dall’Hellas Verona e poi con l’arrivo di Medih Demiral. Due colpi di altissimo livello per i nerazzurri, la difesa dell’Atalanta è pronta per battagliare nella prossima stagione. Lovato e Demiral cosa possono dare alla difesa dell’Atalanta? I nuovi arrivati a Bergamo sono i giusti eredi di Cristian Romero e dunque funzionali tatticamente alle pretese di Gian Piero Gasperini.Sappiamo bene come funziona la difesa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) La partenza di Romero non ha distratto la società bergamasca. Anzi, è a causa di questo addio che l’Atalanta si è mossa preventivamente sul mercato prima con l’acquisto di Matteo Lovato dall’Hellas Verona e poi con l’arrivo di Medih Demiral. Due colpi di altissimo livello per i nerazzurri, laè pronta per battagliare nella prossima stagione. Lovato e Demiral cosa possono dare alla? I nuovi arrivati a Bergamo sono i giusti eredi di Cristian Romero e dunque funzionali tatticamente alle pretese di Gian Piero Gasperini.Sappiamo bene come funziona la...

Advertising

zpuntoeacapo : @Zoroback_023 @tcarapezza @King_Paolo Per me una difesa a 3 è quella dell’Inter o dell’Atalanta, non la nostra dove… - MarceloPusso : RT @FRANCESCO__23: Cagliari, per la difesa piace #Palomino dell'Atalanta. Il difensore argentino è in scadenza di contratto nel 2022 con l… - MarceloPusso : RT @Ftbnews24: ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? - Ftbnews24 : ??? #Dea #BergAMO #Atalanta #SerieA #UCL ?? - paoloigna1 : RT @FRANCESCO__23: Cagliari, per la difesa piace #Palomino dell'Atalanta. Il difensore argentino è in scadenza di contratto nel 2022 con l… -