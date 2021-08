Kouame Cagliari, quanta concorrenza! Spunta anche l’Empoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Al Cagliari piace sempre il giocatore della Fiorentina Christian Kouame: su di lui ora c’è anche l’Empoli. Le ultime Christian Kouame, giocatore della Fiorentina, ha destato l’interesse del Cagliari, che lo monitora già da svariate settimane. L’attaccante però – secondo quanto rivelato da Radio Bruno – piace non solo all’Udinese, al Friburgo e l’Anderlecht, ma anche all’Empoli: la squadra toscana, infatti, starebbe studiando il colpo e vorrebbe averlo in prestito durante durante la prossima stagione. Concorrenza folta per il Cagliari. I ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Alpiace sempre il giocatore della Fiorentina Christian: su di lui ora c’è. Le ultime Christian, giocatore della Fiorentina, ha destato l’interesse del, che lo monitora già da svariate settimane. L’attaccante però – secondo quanto rivelato da Radio Bruno – piace non solo all’Udinese, al Friburgo e l’Anderlecht, maal: la squadra toscana, infatti, starebbe studiando il colpo e vorrebbe averlo in prestito durante durante la prossima stagione. Concorrenza folta per il. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Kouame Cagliari Calciomercato Cagliari: Cerri e Simeone via? Spunta Kouame Alberto Cerri e Giovanni Simeone riflettono sul loro futuro. Intanto la dirigenza del Cagliari ha già in mente il primo nome per rinforzare il reparto Dopo il no di capitan Joao Pedro all'Atlanta, restano da definire il futuro degli altri due componenti del reparto offensivo: Alberto ...

Fiorentina, tre club di A su Kouamé Commenta per primo In uscita dalla Fiorentina , Christian Kouamé piace a tre club di Serie A: Udinese , Cagliari e Torino , coi toscani che valutano l'ex Genoa circa 12 milioni di euro.

Fiorentina, Kouame non convince: si valuta la cessione La Fiorentina potrebbe salutare Kouame. Il giocatore non ha convinto mister Italiano, pertanto si valuta la cessione in questa finestra di mercato ...

