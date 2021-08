Karate, Olimpiadi Tokyo: Mattia Busato subito eliminato nel kata (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è conclusa prematuramente l’esperienza di Mattia Busato nel kata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 28enne veneto è giunto 4° nella Pool B: solo i primi tre staccavano il pass per il ranking round che, di fatto, spalanca le porte della zona medaglie. Il portacolori del Bel Paese è stato inserito in un raggruppamento molto complicato. Era noto che il giapponese Ryo Kiyuna ed il turco Ali Sofuoglu, per i quali un posto sul podio appare pressoché scontato, fossero irraggiungibili. L’azzurro, n.5 del ranking mondiale, si sarebbe dovuto giocare la qualificazione con il temibile venezuelano Antonio Diaz, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è conclusa prematuramente l’esperienza dinelalledi2020. Il 28enne veneto è giunto 4° nella Pool B: solo i primi tre staccavano il pass per il ranking round che, di fatto, spalanca le porte della zona medaglie. Il portacolori del Bel Paese è stato inserito in un raggruppamento molto complicato. Era noto che il giapponese Ryo Kiyuna ed il turco Ali Sofuoglu, per i quali un posto sul podio appare pressoché scontato, fossero irraggiungibili. L’azzurro, n.5 del ranking mondiale, si sarebbe dovuto giocare la qualificazione con il temibile venezuelano Antonio Diaz, ...

Advertising

Eurosport_IT : Un'esibizione da guardare e ammirare quella di Viviana Bottaro ?????? Non poteva esserci esordio migliore per il kara… - Eurosport_IT : VIVIANA BOTTARO NELLA LEGGENDA! ???????? All'esordio del karate alle Olimpiadi la nostra Azzurra sale sul terzo gradin… - Coninews : Viviana mette il podio nel mirino! ?? Nella giornata dello storico esordio del #karate alle Olimpiadi, Viviana… - P1Bliss : RT @azzurridigloria: A meno di clamorosi risvolti, l’Olimpiade di #Busato finisce qui. Il venezuelano Diaz Fernandez aumenta il suo average… - sportface2016 : #Tokyo2020, #Karate: kata maschile. Mattia #Busato non si qualifica al ranking round -