Advertising

_Morik92_ : Ho conferme dirette che l'incontro tra la #Juve e Jorge #Antun, procuratore di Paulo #Dybala, sarà domani. - juventusfc : Ora e ancora. Giorgio con noi. #Chiellini2023 ?? - Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - Claugia1977 : @francescacheeks cmq sono contento che sei della Juve, qualche difetto devi averlo anche te... sei un'artista ed un… - Pirichello : RT @CalcioFinanza: Juve, che beffa Romero: impatto negativo a bilancio di 5 milioni. L'argentino va da Paratici che lo aveva svenduto https… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve che

La società bianconera non può guardare solamente agli arrivi, ma deve pnsare anche a trovare una collocazione a molti dei suoi tesserati, anche quei calciatorimilitano con l'Under 23. La ......resta quello del centrocampo con la lunga trattativa per Manuel Locatelliperò non è stata ancora conclusa. Ma anche in caso di arrivo del centrocampista del Sassuolo, per Luciano Moggi la...Il club bianconero ha comunicato che i bergamaschi hanno pagato il corrispettivo per acquistare il giocatore La Juventus ha comunicato con una nota ufficiale che l’Atalanta, a seguito dell’accordo sot ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha fatto il punto sul futuro di Dybala, attraverso il suo portale ufficiale: "La Juventus è pronta a incontrare Paulo Dybala e il suo agente per il rinnovo.