Inter, Zapata l'erede di Lukaku. Dzeko il piano b ma è difficile (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Inter andrà dritta su Duvan Zapata per la sempre più probabile sostituzione di Romelu Lukaku . Il colombiano dell'Atalanta è di gran lunga la prima opzione della dirigenza e di Simone Inzaghi, tanto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) L'andrà dritta su Duvanper la sempre più probabile sostituzione di Romelu. Il colombiano dell'Atalanta è di gran lunga la prima opzione della dirigenza e di Simone Inzaghi, tanto ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter: non solo #Zapata, si pensa a un altro attaccante: ripresi i contatti con il #Sassuolo per… - AlfredoPedulla : #Inter, proposto #Kean: la prima scelta resta #Zapata. Il tentativo per #Vlahovic è stato da 50 milioni: respinto - Glongari : #Inter dopo l’addio di #Lukaku si va dritti su #Zapata dell’#Atalanta come raccontato da @AlfredoPedulla. L’obietti… - Frances13758250 : RT @footbal765: Se sei costretto a vendere #Lukaku non puoi permetterti #Zapata ....@Atalanta_BC non fa sconti....sostituto sarà probabilme… - Abdu_W_Z : @marifcinter Perché solo zapata - vlahovic ? perché l'inter non ha pensato ad Alexander Isak!? molto bene ha un po… -