Inter, come verrà reinvestito il tesoretto derivante dalla cessione di Lukaku (Di venerdì 6 agosto 2021) Inter, come verrà reinvestito il tesoretto che arriverà dalla cessione al Chelsea di Romelu Lukaku Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al ritorno al Chelsea. L’Inter, che aspetta solo l’offerta giusta per dare l’ok alla cessione del centravanti belga, incomincia a guardarsi intorno per capire come potrà essere reinvestito il tesoretto derivante dalla cessione del bomber. Secondo quanto riportato da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021)ilche arriveràal Chelsea di RomeluRomelusi avvicina sempre di più al ritorno al Chelsea. L’, che aspetta solo l’offerta giusta per dare l’ok alladel centravanti belga, incomincia a guardarsi intorno per capirepotrà essereildel bomber. Secondo quanto riportato da ...

Advertising

Inter : ?? | HEROES Un attaccante micidiale ??? e un imponente difensore centrale?? Milito & @ivanramiroc sono tornati in c… - Inter : ? | PRE SEASON Scopri come seguire Parma-Inter ?? - pisto_gol : ??Chissà se dopo questa pantomima-la trattativa Chelsea/Inter per Lukaku è iniziata un mese fa-Marotta & Ausilio dar… - avvelenatrice : @Bubu_Inter Altri 10 anni di vacche magre come minimo caro Bubu. E cosa per certi versi ancora peggiore altrettanti… - Fatjon59113265 : RT @it_inter: È da escludere che l'Inter, dopo l'eventuale investimento per #Zapata, possa reinvestire ulteriori soldi per acquistare un se… -