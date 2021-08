Individuati i geni della menopausa | in futuro potremo ritardarla?

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Foto: Gerd Altmann via Pixabay)In genere accade intorno ai 50 anni, anche se alcune donne entrano inprima dei 45 e, in casi più rari, prima dei 40. Oggi, un ampio studio internazionale dedicato, appunto, alla scomparsa definitiva delle mestruazioni e dunque dell’attività riproduttiva, condotto dall’università di Cambridge insieme ad alcuni enti di ricerca italiani (il San Raffaele di Milano, il Cnr di Cagliari, il Burlo Garofolo di Trieste), ha messo a fuoco ie le mutazioni coinvolti nelle tempistiche. Pubblicata su Nature, la ricerca preliminare fornisce un primo strumento per predire l’età di questo evento fisiologico. Il risultato, in ...

Le varianti e i geni che regolano la menopausa Come sottolineato in un'intervista concessa all'agenzia Ansa da Daniela Toniolo, ricercatrice del Centro di scienze omiche del San Raffaele, nel ...