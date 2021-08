In Bielorussia è stato costruito un campo di prigionia per i dissidenti politici (Di venerdì 6 agosto 2021) La Bielorussia avrebbe costruito un campo di prigionia per i dissidenti politici. Lo scrive la Cnn, che ricostruisce l’area nella quale sarebbero stati rinchiusi gli oppositori di Lukashenko. «Tre strati di recinzione elettrificata. Telecamere di sicurezza. Una guardia militare e un cartello con scritto “Ingresso vietato”. Finestre con inferriate e vetri riflettenti». Secondo i video della Cnn e le dichiarazioni di testimoni, il possibile campo di prigionia per dissidenti politici, recentemente costruito e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) Laavrebbeundiper i. Lo scrive la Cnn, che ricostruisce l’area nella quale sarebbero stati rinchiusi gli oppositori di Lukashenko. «Tre strati di recinzione elettrificata. Telecamere di sicurezza. Una guardia militare e un cartello con scritto “Ingresso vietato”. Finestre con inferriate e vetri riflettenti». Secondo i video della Cnn e le dichiarazioni di testimoni, il possibilediper, recentementee ...

