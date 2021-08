Il Barcellona svela il motivo del no all’accordo con i fondi: «È per 40 anni, e se saremo in Superlega?» (Di venerdì 6 agosto 2021) El Paìs fa capire il motivo del no di Real Madrid (addirittura con un comunicato ufficiale) e Barcellona all’accordo che la Liga vuole sottoscrivere con il fondo Cvc con l’ingresso di 2,7 miliardi di euro nelle casse del calcio spagnolo. Nel club azulgrana sono scettici. “Dovremmo vedere i diritti televisivi per 40 anni. Non sappiamo se saremo in Superliga o dove saremo”, hanno assicurato fonti del club catalano. Ecco quindi svelato il punto. Con questa mossa, Tebas vuole inchiodare i club a rimanere ancorati alla Liga per quarant’anni mettendo così una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) El Paìs fa capire ildel no di Real Madrid (addirittura con un comunicato ufficiale) eche la Liga vuole sottoscrivere con il fondo Cvc con l’ingresso di 2,7 miliardi di euro nelle casse del calcio spagnolo. Nel club azulgrana sono scettici. “Dovremmo vedere i diritti televisivi per 40. Non sappiamo sein Superliga o dove”, hanno assicurato fonti del club catalano. Ecco quindito il punto. Con questa mossa, Tebas vuole inchiodare i club a rimanere ancorati alla Liga per quarant’mettendo così una ...

Advertising

napolista : Il Barcellona svela il motivo del no all’accordo con i fondi: «È per 40 anni, e se saremo in Superlega?» Su El Pai… - zazoomblog : Barcellona il presidente Laporta svela il futuro di Messi - #Barcellona #presidente #Laporta - zazoomblog : Barcellona il presidente Laporta svela il futuro di Messi - #Barcellona #presidente #Laporta - CalcioWeb : Ormai non ci sono più dubbi: il futuro di #Messi è stato deciso -