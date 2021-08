Hongchan Quan, oro nei tuffi a 14 anni: "Con i soldi della medaglia curo mia madre" (Di venerdì 6 agosto 2021) Hongchan Quan, 14 anni e 143 centimetri di leggerezza, è l’atleta più giovane della spedizione della Cina alle Olimpiadi di Tokyo. La tuffatrice ha dominato la finale della piattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica e ottenendo praticamente tutti 10. La sua storia, di dedizione e sacrificio, sta facendo ora il giro del mondo. Da piccola accompagnava suo padre nelle risaie dove lavorava, e si immergeva nelle rogge tra i campi per lavarsi. I primi tuffi li ha fatti nel fiume più sporco del mondo, per giocare con il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021), 14e 143 centimetri di leggerezza, è l’atleta più giovanespedizioneCina alle Olimpiadi di Tokyo. La tuffatrice ha dominato la finalepiattaforma totalizzando 466,20 punti, punteggio mai ottenuto in precedenza in una finale olimpica e ottenendo praticamente tutti 10. La sua storia, di dedizione e sacrificio, sta facendo ora il giro del mondo. Da piccola accompagnava suo padre nelle risaie dove lavorava, e si immergeva nelle rogge tra i campi per lavarsi. I primili ha fatti nel fiume più sporco del mondo, per giocare con il ...

