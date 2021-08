Giornata della birra – Settore che cresce nella qualità (Di venerdì 6 agosto 2021) – “Un Settore che in questi ultimi anni ha fatto registrare un’importante crescita e che in futuro può avere un ulteriore sviluppo. L’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Anche in questo comparto il Made in Italy si distingue ancora una volta per la qualità e anche per la sostenibilità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata internazionale della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021) – “Unche in questi ultimi anni ha fatto registrare un’importante crescita e che in futuro può avere un ulteriore sviluppo. L’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento diartigianale e anche di quella agricola. Anche in questo comparto il Made in Italy si distingue ancora una volta per lae anche per la sostenibilità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasioneinternazionale...

