GF Vip 6 | anticipazioni prima puntata del 13 settembre | fino a 20 gieffini in casa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tra poco più di un mese, su Canale 5 tornerà in onda il GF Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad oggi, venerdì 6 agosto 2021, sappiamo che ladel programma andrà in onda il 132021, e che le puntate settimanali in prime time saranno due. I Vipponi dovrebbero essere più o meno 20, anche se il padrone dinel corso del primo appuntamento potrebbe presentarne solamente 14/15. Scopriamo qualche anticipazione in più riguardo il Grande Fratello Vip 6. GF Vip 6, al via il conto alla rovescia In questi giorni la produzione del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere che Alfonso Signorini ...