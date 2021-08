Fiorentina, due i candidati per sostituire di Pezzella (Di venerdì 6 agosto 2021) German Pezzella è sempre più lontano da Firenze. Nonostante il suo agente neghi qualsiasi offerta ufficiale, l’avventura dell’argentino con la Fiorentina sembra giunta al termine. Oltre a ciò, c’è anche da registrare il forte interesse del West Ham per Nikola Milenkovic, il quale potrebbe anche lasciare. Secondo La Nazione, però, sono due i principali candidati per la nuova difesa di Italiano. Il primo è Matija Nastasic, in uscita dallo Schalke 04 e gradito dalla dirigenza. Il nome nuovo è quello di Daniele Rugani, il quale accetterebbe la destinazione per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l’ex ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Germanè sempre più lontano da Firenze. Nonostante il suo agente neghi qualsiasi offerta ufficiale, l’avventura dell’argentino con lasembra giunta al termine. Oltre a ciò, c’è anche da registrare il forte interesse del West Ham per Nikola Milenkovic, il quale potrebbe anche lasciare. Secondo La Nazione, però, sono due i principaliper la nuova difesa di Italiano. Il primo è Matija Nastasic, in uscita dallo Schalke 04 e gradito dalla dirigenza. Il nome nuovo è quello di Daniele Rugani, il quale accetterebbe la destinazione per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l’ex ...

