Dove vedere amichevole Napoli-Ascoli | streaming gratis e diretta tv Canale 8?

Il match amichevole Napoli-Ascoli si gioca domenica 8 agosto alle ore 17.30 nello stadio Patini di Castel di Sangro. La squadra di Spalletti affronta i marchigiani nel quinto test precampionato ed è in un ottimo momento di forma dopo le ultime vittorie contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Gli azzurri incontreranno poi il Perugia il 14 agosto prima di iniziare il campionato.

